Лондон отдал ЕС все карты в споре по Brexit, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп полагает, что Великобритания отдала Евросоюзу все карты в спорах по вопросу о выходе страны из ЕС. Об этом он заявил в интервью The Sun.
По словам американского лидера, он предупреждал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о необходимости выстраивать защиту.
«Я думаю, что Великобритания позволила Европейскому союзу заполучить все карты. И очень сложно играть, когда преимущество полностью находится у одной стороны», — сказал Трамп.
Он добавил, что Лондон вместо того, чтобы занять позицию сильного, вел переговоры по Brexit с позиции просящего.
Ранее Трамп рассказал, кого хочет видеть в кресле премьера Британии.