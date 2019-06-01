Лондон отдал ЕС все карты в споре по Brexit, заявил Трамп

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Президент США Дональд Трамп полагает, что Великобритания отдала Евросоюзу все карты в спорах по вопросу о выходе страны из ЕС. Об этом он заявил в интервью The Sun.

По словам американского лидера, он предупреждал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о необходимости выстраивать защиту.

«Я думаю, что Великобритания позволила Европейскому союзу заполучить все карты. И очень сложно играть, когда преимущество полностью находится у одной стороны», — сказал Трамп.

Он добавил, что Лондон вместо того, чтобы занять позицию сильного, вел переговоры по Brexit с позиции просящего.

Ранее Трамп рассказал, кого хочет видеть в кресле премьера Британии.