Минюст США отказался публиковать переговоры экс-помощника Трампа Флинна и посла РФ

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Американский Минюст отказался публиковать стенограммы разговоров экс-помощника президента страны по нацбезопасности Майкла Флинна и тогдашнего посла России в США Сергея Кисляка, которые состоялись три года назад. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, такое решение ведомство приняло, несмотря на решение окружного суда. В министерстве подчеркнули, что не использовали записи, о которых идет речь, для установления вины Флинна или формулировки рекомендаций относительно того, какой приговор ему должен быть вынесен.

Уточняется, что бывшего помощника главы государства обвиняют в сокрытии информации от ФБР.

Ранее Трампа призвали помиловать обвиняемого по «российскому делу» генерала Флинна.