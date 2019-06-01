Трамп рассказал, кого хочет видеть в кресле премьера Британии

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, кого хотел бы видеть в качестве нового британского премьера. Об этом он сказал в интервью The Sun.

По его словам, он знаком с разными кандидатурами, но считает, что с этой работой «великолепно» справился бы экс-глава МИДа страны Борис Джонсон.

«Я люблю его. Я всегда его любил. Не знаю, выберут ли его, но считаю его очень хорошим человеком, очень талантливой личностью», — заявил Трамп.

Он добавил, что Джонсон всегда положительно относился к нему самому и США.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон был вызван в суд из-за высказываний по Brexit.

Британский таблоид The Sun принадлежит подконтрольному Руперту Мердоку медиахолдингу News Corporation. Практически все интервью Дональд Трамп дает СМИ этого медиамагната.