Трамп рассказал, кого хочет видеть в кресле премьера Британии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, кого хотел бы видеть в качестве нового британского премьера. Об этом он сказал в интервью The Sun.
По его словам, он знаком с разными кандидатурами, но считает, что с этой работой «великолепно» справился бы экс-глава МИДа страны Борис Джонсон.
«Я люблю его. Я всегда его любил. Не знаю, выберут ли его, но считаю его очень хорошим человеком, очень талантливой личностью», — заявил Трамп.
Он добавил, что Джонсон всегда положительно относился к нему самому и США.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон был вызван в суд из-за высказываний по Brexit.
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