Дату встречи Путина и Абэ назвал Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится 29 июня в Осаке, передает РИА «Новости».

Данное заявление глава российского МИДа сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

«Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита группы двадцати в Осаке 29 июня », — сказал Лавров.

28–29 июня 2019 года в японской Осаке пройдет саммит G20.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз.