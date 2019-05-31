В КНДР казнили чиновников за провал саммита Трампа и Ким Чен Ына, узнали СМИ

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После саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое были казнены пятеро госслужащих, в их числе спецпредставитель КНДР по делам Соединенных Штатов Ким Хек Чхоль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

По данным источника издания, высшая мера наказания была приведена в исполнение из-за того, что Трампу и Ким Чен Ыну на втором саммите не удалось достичь никакого соглашения. Также в газете рассказали, что Ким Ён Чхоль, первый заместитель Ким Чен Ына, был приговорен к каторге после провального саммита.

Ранее Трамп заявлял, что «очень доволен» Ким Чен Ыном.