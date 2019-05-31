Когда пройдет встреча в «нормандском формате», спрогнозировали на Украине

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил в эфире телеканала «1+1», что очередная встреча в «нормандском формате» может пройти в середине июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящий момент украинские власти готовятся ко встрече в таком формате.

«Это [встреча «нормандской четверки»] может случиться где-то в середине июля», — сказал Данилюк.

Секретарь Совбеза добавил, что у Киева есть «план» провести встречу в такие сроки.

Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского намерена подключить США к переговорам в «нормандском формате». Изначально во встречах принимали участие представители Германии, Франции, России и Украины.