Климкин призвал уволить его с поста главы МИД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/12165511/RIAN_5711906.HR-pic905-895x505-4826.jpg">

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал депутатов уволить его с поста главы МИД. Об этом чиновник написал в своем фейсбуке.

В публикации Климкин напомнил, что он «давно» намеревался подать в отставку и написал соответствующее заявление сразу после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Климкин добавил, что попросил депутатов поддержать его решение об увольнении во время заседания комитета по иностранным делам Верховной рады.

Ранее стало известно, что Зеленский внес в Раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.