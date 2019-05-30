Посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
Посольство России в Лондоне прокомментировало заявления главы военной разведки США Роберта Эшли о том, что Россия может якобы секретно проводить ядерные испытания. Об этом сообщает РИА «Новости».
В посольстве назвали эти слова «неуклюжей попыткой отвлечь внимание».
В заявлении посольства указано, что проводить испытания ядерных боезарядов в тайне от системы международного контроля «невозможно в принципе».
Ранее в Кремле отказались комментировать обвинения США в адрес РФ.