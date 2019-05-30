Посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ

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Посольство России в Лондоне прокомментировало заявления главы военной разведки США Роберта Эшли о том, что Россия может якобы секретно проводить ядерные испытания. Об этом сообщает РИА «Новости».

В посольстве назвали эти слова «неуклюжей попыткой отвлечь внимание».

В заявлении посольства указано, что проводить испытания ядерных боезарядов в тайне от системы международного контроля «невозможно в принципе».

Ранее в Кремле отказались комментировать обвинения США в адрес РФ.