NBC News: 16 женщин подали иск против ФБР из-за харассмента и дискриминации

16 женщин, проходивших подготовку для того, чтобы стать агентами ФБР, в коллективном иске обвинили ведомство в неподобающих стандартах, сообщает американский телеканал NBC News.

Женщины обвинили ФБР в гендерной дискриминации, предвзятости при отборе на обучение и даже рассказали о случаях харассмента. Cемеро из них являются действующими сотрудниками ФБР, указывает телеканал. Пятеро из группы женщин, подавших иск, отказались озвучивать свои имена. Некоторые из тех, кто выступил в иске, дали интервью NBC News.

Они рассказали об опыте подготовки в учебной академии ФБР в Квантико, штат Вирджиния. Например, Лорен Роуз заявила, что осталась неудовлетворенной ответом в 2015 году от директора ФБР Джеймса Коми (в настоящее время его сменил Кристофер Рэй). В ответе в электронном письме Коми дал понять, что не ставит под сомнение действие сотрудников, которые отказали ей в продолжении обучения за неделю до окончания выпуска в 2015 году.