Климкин отказался ехать с Зеленским в Брюссель

<img src="//img.gazeta.ru/files3/487/12219487/RIAN_5514931.HR-pic905-895x505-10310.jpg">

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не будет сопровождать президента страны Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не планирует ехать с Зеленским в Брюссель.

Он также добавил, что МИД Украины принимает участие в подготовке визита Зеленского.

При этом первый зарубежный визит нового президента Украины зарубежного визит назначен на 4-5 июня.

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.