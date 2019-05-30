Климкин отказался ехать с Зеленским в Брюссель
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не будет сопровождать президента страны Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он не планирует ехать с Зеленским в Брюссель.
Он также добавил, что МИД Украины принимает участие в подготовке визита Зеленского.
При этом первый зарубежный визит нового президента Украины зарубежного визит назначен на 4-5 июня.
Ранее сообщалось, что Зеленский проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.