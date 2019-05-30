«Опять?»: Захарова о цели возвращения Саакашвили на Украину

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высказалась по поводу вернувшегося на украинскую территорию бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его планов «строить новую Украину». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

В комментарии Захарова поинтересовалась, что в таком случае происходило на Украине при президенте Викторе Ющенко в 2005-2010 годах и с 2014 года.

«Опять? Опять новую Украину? Это каждые 5 лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны?» — заявила Захарова.

Ранее Саакашвили рассказал о цели возвращения на Украину.