«Опять?»: Захарова о цели возвращения Саакашвили на Украину
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высказалась по поводу вернувшегося на украинскую территорию бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его планов «строить новую Украину». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
В комментарии Захарова поинтересовалась, что в таком случае происходило на Украине при президенте Викторе Ющенко в 2005-2010 годах и с 2014 года.
«Опять? Опять новую Украину? Это каждые 5 лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны?» — заявила Захарова.