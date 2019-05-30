Японцы вышли на улицу перед визитом Лаврова в Токио
В Токио представители ультраправых организаций устроили акцию перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова на территорию страны, передает РИА «Новости».
Как отмечается, мероприятие состоялось в центре японской столицы. Десятки человек требуют возвращения «северных территорий», которыми являются четыре острова южных Курильских островов.
«Мы здесь собрались, потому что сегодня в Токио пройдут переговоры министра Лаврова», — заявил один из участников.
Ранее депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил «захватить» Курилы, отказался уходить в отставку.