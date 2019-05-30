Клинтон: каждый американец должен знать о «российском вмешательстве»

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что «системные усилия по вмешательству» в президентские выборы 2016 года «заслуживают внимания каждого американца». Об этом политик заявила в выпускной речи в нью-йоркском колледже Hunter College, пишет The New York Times.

В среду Клинтон вновь обратила внимание на проблему вмешательства в выборы спустя несколько часов после первого заявления специального прокурора США Роберта Мюллера о «российском деле». В своей речи, впервые прервав молчание, он рассказал о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года, как показало двухлетнее расследование, а также объяснил, почему не стал предъявлять обвинение президенту США Дональду Трампу по вопросу препятствования правосудию.

Экс-Госсекретарь также подвергла новой критике администрацию Трампа за то, что они не осудили Россию после итогов расследования Мюллера. По ее словам, администрация Трампа «отказалась осудить иностранную державу, которая напала на [американскую] демократию».

Ранее СМИ назвали единственный шаг Трампа, который понравился Клинтон.

Россия не раз отрицала вмешательство в американский избирательный процесс.