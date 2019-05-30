Вице-президент США связался с Гуайдо
Вице-президент США Майк Пенс позвонил венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо и заверил его, что США продолжат поддерживать Венесуэлу, пока там не будет «восстановлена свобода». Об этом он написал в своем твиттере.
Он также добавил, что венесуэльцы продолжат «страдать» под «диктаторством и угнетением» нынешнего президента страны Николаса Мадуро. Пенс подчеркнул, что последний должен «уйти».
Деталей переговоров Пенс не привел.
Ранее сообщалось, что представитель Гуайдо Карлос Веккьо обсудил с военными США кризис в Венесуэле.