Вице-президент США связался с Гуайдо

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Вице-президент США Майк Пенс позвонил венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо и заверил его, что США продолжат поддерживать Венесуэлу, пока там не будет «восстановлена свобода». Об этом он написал в своем твиттере.

Он также добавил, что венесуэльцы продолжат «страдать» под «диктаторством и угнетением» нынешнего президента страны Николаса Мадуро. Пенс подчеркнул, что последний должен «уйти».

Деталей переговоров Пенс не привел.

Ранее сообщалось, что представитель Гуайдо Карлос Веккьо обсудил с военными США кризис в Венесуэле.