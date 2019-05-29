Болтон может встретиться с Патрушевым в Иерусалиме

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует провести встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым и израильским представителем Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечается, встреча представителей трех стран запланирована на июнь 2019 года.

Болтон, Патрушев и Бен-Шабат обсудят вопросы региональной безопасности, уточнили в Белом доме.

Ранее Болтон обратился к России с просьбой на фоне происходящего в Венесуэле.