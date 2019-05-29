Зеленский пообещал не подписывать принятые с нарушением законы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что президент не будет подписывать законы, принятые с нарушением процедур. Об этом сообщает УНИАН.

«Конституционный суд совершенно справедливо за нарушение определенных процедурных вещей просто разваливает законы», — отметил Стефанчук.

Поэтому, по словам Стефанчука, Зеленский не будет подписывать те законы, которые приняты с нарушением процедуры.

Как отмечается, такое решение Зеленский принял для того, чтобы украинцы научились жить по правилам.

«По 30 раз ставить вопрос на голосование — это не путь… Когда мы найдем понимание в процедурных вопросах, мы найдем путь к порядку », — заключил Стефанчук.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес закон об импичменте в Раду.