Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, Порошенко расстроила недостаточная поддержка американской стороны, на что Волкер ответил, что Вашингтон поддерживает не кандидата, но принципы и политическую позицию.

Кроме того, украинские СМИ заявили, что Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США.

В то же время утверждается, что Вашингтон был готов к работе с любым победившим кандидатом.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко будет спонсировать главу Радикальной партии Украины Олега Ляшко.