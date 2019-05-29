Новый посол РФ в Минске рассказал о будущих отношениях стран

Новый посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев высказался о перспективах в отношениях стран и призвал стороны слышать друг друга и учитывать интересы партнера, передает РИА «Новости».

Он отметил, что между странами сложился скорее «позитивный» опыт общения.

«Это основа для того, чтобы анализируя его, делали систему отношений более успешной и выгодной для обеих сторон. Мы можем спорить о чем-то, с чем-то не согласиться, но мы просто обязаны жить в мире и дружбе, обязаны видеть и слышать интересы партнера, помогать, где можно, при этом рассчитывая на такое же отношение к системе защиты национальных интересов нашей страны», — сказал Мезенцев.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия почти договорились по визам.