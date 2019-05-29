Белый дом потребовал не зацикливаться на «российском деле»

В Белом доме прокомментировали заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальная резиденция президента США попросила не зацикливаться на «российском деле», так как расследование было завершено, а дело — закрыто.

«Доклад четко показал, что нет сговора, нет конспирологии», — подчеркнули в Белом доме.

Также там отметили, что после двух лет спецпрокурор идет дальше по жизни и «каждый должен сделать то же самое».

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» объявил об отставке.