Еврокомиссия пожаловалась на тупик в переговорах с Турцией о вступлении в ЕС

Еврокомиссия назвала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный доклад.

В ЕК заявили, что Турция никак не приближается к базовым европейским принципам, что тормозит переговоры.

«Турция продолжает отдаляться от ЕС, серьезно отступая от принципов верховенства права и основных прав, ослабляя эффективную систему сдержек и противовесов в политической системе в результате вступления в силу конституционной поправки», — говорится в докладе.

В Еврокомиссии не предложили какие-либо варианты для выхода из сложившейся ситуации.