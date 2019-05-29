Партия Саакашвили захотела в Раду

Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду. Об этом сообщает ТАСС.

Партия «Рух новых сил» приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах, заявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе.

29 мая сам Саакашвили возвращается на Украину.

Выборы на Украине назначены на 21 июля.