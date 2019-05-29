Партия Саакашвили намерена участвовать в выборах в Раду
Партия бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе.
По его словам, у партии есть уже собственные проекты, которые она хочет реализовать.
«Будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — отметил Сакварелидзе.
Ранее Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций. По его словам, если он на что-то и будет соглашаться, то с большой осторожностью.