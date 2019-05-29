Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, Россия собирается параллельно провести собственную проверку, о результатах которой российская сторона сообщит ОБСЕ.

Она добавила, что после того, как вся эта история с видео и россиянкой оказалась спланированной провокацией, немецкие СМИ, которые «запустили» этот фейк, должны объясниться.

«Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой?» — спросила Захарова.

Она также добавила, что Австрии следует узнать, кто так «грубо» вмешался в ее внутриполитическую жизнь.

Ранее отставку правительства Австрии из-за скандала с россиянкой прокомментировали в Кремле.

Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.

На прошлой неделе СМИ распространили видео, на котором бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку.