«Меня не провожают»: Матвиенко прервала комплименты уходящего сенатора Мезенцева
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила уходящего в послы сенатора Дмитрия Мезенцева не говорить ей комплименты, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что Матвиенко умеет сплотить очень разных людей.
После комплиментов Мезенцева Матвиенко заявила с улыбкой, что ее не провожают. Она отметила, что после таких слов «опять пойдут слухи», что с ней прощаются.
Совфед рассматривал вопрос о досрочном прекращении его полномочий. Мезенцев представлял в Совфеде Сахалинскую область.
Ранее Мезенцев был назначен послом России в Белоруссии.