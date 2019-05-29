«Меня не провожают»: Матвиенко прервала комплименты уходящего сенатора Мезенцева

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила уходящего в послы сенатора Дмитрия Мезенцева не говорить ей комплименты, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Матвиенко умеет сплотить очень разных людей.

После комплиментов Мезенцева Матвиенко заявила с улыбкой, что ее не провожают. Она отметила, что после таких слов «опять пойдут слухи», что с ней прощаются.

Совфед рассматривал вопрос о досрочном прекращении его полномочий. Мезенцев представлял в Совфеде Сахалинскую область.

Ранее Мезенцев был назначен послом России в Белоруссии.