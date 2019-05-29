Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента «России 24». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в отношении Зайцева должны быть приняты «самые жесткие меры».

«Ну, уйди в отставку, какое человек имеет моральное право после этого работать», — сказала Матвиенко.

Она также добавила, что Зайцев «позорит» весь муниципальный корпус.

Ранее сообщалось, что Зайцева исключат из партии «Единая Россия».