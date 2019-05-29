Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента «России 24». Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, в отношении Зайцева должны быть приняты «самые жесткие меры».
«Ну, уйди в отставку, какое человек имеет моральное право после этого работать», — сказала Матвиенко.
Она также добавила, что Зайцев «позорит» весь муниципальный корпус.
Ранее сообщалось, что Зайцева исключат из партии «Единая Россия».