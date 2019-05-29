Отставку правительства Австрии из-за скандала с россиянкой прокомментировали в Кремле

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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отставкой правительства Австрии и канцлера Себастьяна Курца из-за скандала с россиянкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва следит за развитием ситуации и надеется, что республика в любом случае будет продолжать развитие двусторонних отношений.

«Конечно, следим, но это исключительно внутреннее дело Австрии», — отметил Песков.

Он также уточнил, что вся эта ситуация никак не связана с Россией.

Ранее сообщалось, что Курц поделился ожиданиями от досрочных выборов.

Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.

На прошлой неделе СМИ распространили видео, на котором бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку.