Названы сроки приезда Си Цзиньпина в Россию

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5-7 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, глава Китая посетит Россию по приглашению российской стороны и примет участие в деятельности ПМЭФ в Петербурге.

При этом он не раскрыл детали предстоящего визита, отметив, что все подробности внешнеполитическое ведомство сообщит на пресс-конференции в четверг, 30 мая.

Это будет первый официальный визит Си Цзиньпина в Россию после его переизбрания на пост председателя страны в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином.