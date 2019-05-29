Суд отказался сменить судью по «российскому делу» по просьбе экс-советника Трампа
Федеральный суд США во второй раз отклонил просьбу бывшего советника американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна заменить судью по «российскому делу», передает CNN.
По данным телеканала, прокуроры связали дело Стоуна с другим делом о взломе почты кандидата на пост президента США в 2016 году Хиллари Клинтон. Стоун в нем не был замешан, его обвиняют в давлении на свидетелей, препятствовании правосудию и лжи.
Стоун дважды требовал не объединять его дело с делом о взломе почты Клинтон, и оба раза судья Эми Берман Джэксон отказывала ему в этой просьбе. В случае, если бы требование было удовлетворено, по делу Стоуна был бы назначен другой судья.
Ранее сообщалось, что Стоун потребовал показать ему отчет по «российскому делу».