О разногласиях Трампа со его советником узнали СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и американский лидер Дональд Трамп поспорили по вопросам о запуске ракет КНДР и необходимости смены режима в Иране. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников из числа американских чиновников.

По данным издания, во время поездки в Японию Трамп заявил Болтону, что ракетные пуски в КНДР не несут опасности для национальных интересов США. Кроме того, президент сообщил, что не собирается принимать меры по смене властей в Иране.

«Наедине мистер Трамп высмеял мистера Болтона за репутацию ястреба, пошутив, что советник втянет его в войну», — пишет The New York Times.

Болтон в свою очередь выразил разочарование в позиции Трампа по политике США на Ближнем Востоке.

Ранее в своем твиттере Трамп написал, что некоторые люди из его окружения обеспокоены недавними запусками ракет Северной Кореей, но сам он не видит в этом проблемы.