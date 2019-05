В Белом доме заявили о сумасшествии Трампа, пишет журналист CNN

Старший корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста в своей будущей книге привел высказывание одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, который называл президента США Дональда Трампа «сумасшедшим». Об этом пишет газета The Guardian.

Акоста пишет книгу о «войне» Трампа с журналистами, которых президент регулярно обвиняет во лжи и публикации фейк-ньюс, она озаглавлена «Враг народа: опасное время для правды в Америке» (Emeny of the People: A Dangerous Time to Tell the Truth in America).

По утверждению Акосты, чиновник Белого дома в личной беседе с ним признал, что «президент сумасшедший».

Кроме того, журналист рассказал о сомнениях сотрудников Белого дома по вопросу о том, был ли Трамп «скомпрометирован» в деле о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году.

