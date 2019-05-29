Трамп удивлен недовольством после его слов о низком IQ Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его высказывание о низком IQ бывшего вице-президента США Джо Байдена является смягченной цитатой слов лидера КНДР Ким Чен Ына, и удивился, что это могло кого-то «расстроить». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Трамп признал, что уделил Байдену очень много внимания в своих высказываниях во время зарубежной поездки. При этом американский лидер назвал его «сонным».

«Я и правда очень много говорил о сонном Джо Байдене, находясь на чужой земле. Ким Чен Ын назвал его «идиотом с низким IQ» и многими другими словами, тогда как я более мягко процитировал председателя Кима — «человек с низким IQ». Кого это могло расстроить?» — написал Трамп.

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на выборах в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Трамп снова оскорбил Джо Байдена в Японии.