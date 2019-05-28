Отправленный в отставку канцлер Австрии поделился ожиданиями от досрочных выборов

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Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что рассчитывает вернуться на пост главы правительства по итогам досрочных выборов. Об этом он заявил в интервью Kronen Zeitung.

По его словам, решение о выборе нового канцлера примут австрийки и австрийцы.

«У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить работу для страны в качестве федерального канцлера. Я хочу продолжить наш путь», — сказал Курц.

Ранее была раскрыта личность «россиянки» из видео с бывшим вице-канцлером Австрии.

Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.

На прошлой неделе СМИ распространили видео, на котором бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку.