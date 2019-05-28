В СНБО вынесли серверы с секретной информацией

Новый глава СНБО Украины Александр Данилюк сообщил в фейсбуке, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией.

По словам Данилюка, он не обнаружил мониторы и серверы в ситуационном кабинете в администрации президента. На них, по его словам, была информация о принимаемый там решениях.

Глава СНБО усомнился, что это похоже на «цивилизованную передачу власти».

Ранее глава СНБО рассказал о новой программе сотрудничества Киева с МВФ.