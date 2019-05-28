Раскрыта личность «россиянки» из видео с бывшим вице-канцлером Австрии

«Племянницей российского олигарха» на видео с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе оказалась студентка из Боснии и Герцеговины, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники.

Девушку, свободно владеющую русским языком, отобрали с помощью кастинга, в соответствии со вкусами Штрахе. За роль ей платили около €6-7 тыс. в день.

Ранее СМИ распространили видео, на котором Штрахе встречается на Ибице с «русской миллионершей», с которой политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах. Видео предлагали купить политикам и бизнесменам за €600 тыс., однако его приобрела неназванная фирма, которая передала его позже СМИ.

После скандала Штрахе ушел в отставку.