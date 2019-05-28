«Общался о делах»: Аваков поговорил с Зеленским
Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Укринформ».
Аваков уточнил, что он имел с Зеленским разговор «о делах».
«О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили», — добавил Аваков.
Министр также заверил, что он продолжит общаться с Зеленским.
Ранее в штабе Зеленского заявляли, что Аваков сохранит свою должность по меньшей мере до парламентских выборов на Украине.