Керченский пролив будет обеспечен международным статусом, заявили в Киеве
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Украина будет добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. Об этом она заявила в эфире местного радио, передает УНИАН.
Она уточнила, что международный статус пролива позволил бы «снять многие вопросы», которые возникают при взаимодействии Москвы и Киева, а также добиться прекращения «спекуляций» России относительно Керченского пролива.
«Для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже», — заключила Зеркаль.
Ранее сообщалось, что Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков.