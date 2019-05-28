Керченский пролив будет обеспечен международным статусом, заявили в Киеве

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Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Украина будет добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. Об этом она заявила в эфире местного радио, передает УНИАН.

Она уточнила, что международный статус пролива позволил бы «снять многие вопросы», которые возникают при взаимодействии Москвы и Киева, а также добиться прекращения «спекуляций» России относительно Керченского пролива.

«Для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже», — заключила Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков.