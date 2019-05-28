Партия Brexit победила на выборах в ЕП в Британии

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В Великобритании выборы в Европарламент завершились победой партии Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, партия Найджела Фаража, который является одними из вдохновителей Brexit, получила 29 мест в Европарламенте.

Как отмечается, второе место заняла партия либерал-демократов, которая получила 16 мандатов.

При этом тройку лидеров замыкают британские лейбористы с 10 мандатами в ЕП.

Правящая партия Великобритании завоевала лишь 4 места в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что партия Марин Ле Пен победила на выборах в ЕП во Франции.