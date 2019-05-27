МИД Эфиопии опубликовал карту Африки без Сомали

Министерство иностранных дел Эфиопии принесло извинения за публикацию на сайте карты Африки без указания границ Сомали, сообщает «Би-би-си».

Сомали было полностью стерто с карты, но была показана самопровозглашенная территория Сомалиленда, которая не признана на международном уровне.

«Мы искренне сожалеем, что это происшествие могло вызвать путаницу и недоразумение», — говорится в заявлении.

Пользователи соцсетей обнаружили и другие проблемы с картой, опубликованной на сайте, например, она показывала, что Республика Конго и Демократическая Республика Конго стали одной страной, и на ней не было Южного Судана, который отделился от Судана в 2011 году.