Глава МВД Британии поборется за пост Мэй

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Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид заявил, что он намерен побороться за пост на должность президента Консервативной партии Великобритании, в настоящее время лидером консерваторов является премьер-министр страны Тереза Мэй. Об этом он сказал в видеобращении, опубликованном в твиттере.

В своем видеопослании глава британского МВД поддержал идею реализации Brexit.

«Мой посыл прост: настало время восстановить доверие, прийти к единству и создать новые возможности для нашей страны», — отметил Джавид.

Ранее сообщалось, что число претендентов на пост Мэй достигло семи.

На настоящий момент о намерении побороться за пост главы Консервативной партии заявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, бывший министр по выходу Британии из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй Андреа Лидсом.

24 мая Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня.