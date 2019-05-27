Ларов обвинил Вашингтон в наращивании конфронтации в Южной Америке

Российский министр внутренних дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон способствует нарастанию конфронтации в Южной Америке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ярким примером служит Венесуэла. То, что делает Вашингтон по отношению к этой стране — это попытка создания военной конфронтации и политического противостояния.

«Американская администрация сейчас прилагает все усилия к тому, чтобы идейные расхождения между отдельными правительствами трансформировались», — добавил Лавров.

Ранее США пригрозили санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле.