ЕП обновил предварительные результаты выборов
Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные итоги выборов.
По данным агентства, Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» сохранили первое и второе места.
Как отмечается, партии впервые в истории потеряли совместное большинство мандатов.
При этом ЕНП получила 178 мандатов, а ПАСТ досталось 152 места.
Тройку лидеров замыкает «Альянс либералов и демократов за Европу», которые получил 108 мест в Европарламенте.
Ранее сообщалось, что явка на выборах в ЕП превысила 50%.