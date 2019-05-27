Поменять политику в отношении РФ пообещал лидер на выборах Литвы

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Лидер на выборах президента Литвы экономист Гитанас Науседа заявил, что планирует взяться за перестройку государственной политики страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Литва должна отказаться от прежней риторики в отношении России.

Он также добавил, что Вильнюсу следует проявлять больше дипломатичности в отношениях с Москвой.

Однако, Науседа подчеркнул, что отношения двух стран «не должны меняться», если ситуация на Украине останется прежней.

Ранее сообщалось, что Науседа побеждает на выборах в Литве.