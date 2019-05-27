Пучдемона избрали в ЕП

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Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон получил депутатский мандат в Европарламенте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предварительные итоги выборов.

По данным агентства, бывший заместитель Пучдемона Ориол Жункерас, который находится в испанской тюрьме, также получил место в ЕП.

Как отмечается, каталонские политики получили два места из 54, которые имеет Испания в Европарламенте.

При этом Жункерасу грозит до 25 лет тюрьмы за референдум о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Пучдемон пообещал Москве дружбу независимой Барселоны.