Партия Мэй проигрывает выборы в ЕП
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании. Об этом сообщает «Би-би-си».
По предварительным данным, партия Найджел Фараж, который является одним из вдохновителей Brexit, набирает 31,5% голосов.
Как отмечается, второе место занимают британские лейбористы, которые заручились поддержкой 20% избирателей.
При этом тройку лидеров замыкает партия либерал-демократов с 18% голосов.
В свою очередь, правящая партия Британии, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй, набрала лишь 7% голосов.
Ранее сообщалось, что Мэй сквозь слезы объявила об уходе с поста.