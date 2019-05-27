Партия Мэй проигрывает выборы в ЕП

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Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании. Об этом сообщает «Би-би-си».

По предварительным данным, партия Найджел Фараж, который является одним из вдохновителей Brexit, набирает 31,5% голосов.

Как отмечается, второе место занимают британские лейбористы, которые заручились поддержкой 20% избирателей.

При этом тройку лидеров замыкает партия либерал-демократов с 18% голосов.

В свою очередь, правящая партия Британии, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй, набрала лишь 7% голосов.

Ранее сообщалось, что Мэй сквозь слезы объявила об уходе с поста.