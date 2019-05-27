Зеленский не желает останавливать войну в Донбассе, считает Медведчук
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук усомнился в желании штаба президента Украины Владимира Зеленского остановить войну в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Около 80% в любой социологии самое главное ожидание наших людей – это мир в Донбассе», — сказал Медведчук.
По его словам, команда Зеленского и сам президент не желают делать то, чего «ждут люди».
Он также добавил, что жители Украины хотят восстановить отношения с Россией.
Ранее сообщалось, что Зеленского осудили за отказ от Медведчука.