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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук усомнился в желании штаба президента Украины Владимира Зеленского остановить войну в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Около 80% в любой социологии самое главное ожидание наших людей – это мир в Донбассе», — сказал Медведчук.

По его словам, команда Зеленского и сам президент не желают делать то, чего «ждут люди».

Он также добавил, что жители Украины хотят восстановить отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что Зеленского осудили за отказ от Медведчука.