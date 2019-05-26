Гройсман отказался объединяться с Порошенко на выборах в Раду

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со своей политической силой «Украинская стратегия», сообщает украинское издание «Факты».

При этом, по его словам, ему поступали предложения об объединении перед выборами, в том числе и от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Я принял решение: я буду идти самостоятельно, и это решение для меня является окончательным», — заявил Гройсман.

Свое решение он объяснил тем, что они с Порошенко «просто разные».

Ранее сообщалось, что Гройсман создаст партию для выборов в Раду.