Гройсман отказался объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со своей политической силой «Украинская стратегия», сообщает украинское издание «Факты».
При этом, по его словам, ему поступали предложения об объединении перед выборами, в том числе и от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Я принял решение: я буду идти самостоятельно, и это решение для меня является окончательным», — заявил Гройсман.
Свое решение он объяснил тем, что они с Порошенко «просто разные».
Ранее сообщалось, что Гройсман создаст партию для выборов в Раду.