Видео с экс-вице-канцлером Австрии попало в СМИ благодаря арт-группе из Германии

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Скандальное видео с бывший вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе и россиянкой оказалось в руках журналистов благодаря арт-группе «Центр политической красоты» из Германии. Об этом сообщает ZDF.

Согласно заявлению одного из участников тайной съемки, именно арт-группа выкупила видео.

Спустя время она передала видеоматериал журналу Spiegel и газете Suddeutsche Zeitung, которые впоследствии и опубликовали этот материал.

Данная арт-группа известна своими неоднозначными акциями, среди которых — воровство мемориальных крестов в честь погибших при побеге из ГДР, а также попытка захоронить мигранта у порога ведомства немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Ранее СМИ заявили, что видео с экс-вице-канцлером Австрии стало частью журналистского проекта.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.