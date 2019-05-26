В Москве ответили Киеву на угрозу «гамбургских» санкций

В Госдуме сочли угрозы Киева ввести против Москвы «гамбургские» санкции нарушением норм международного права, передает RT.

Об этом рассказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат напомнил, что Украина может представлять интересы своих граждан в российском суде, однако преступление они совершили на территории России.

Украина угрожает РФ «гамбургскими» санкциями из-за моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования ФСБ, после чего были задержаны.

27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы.