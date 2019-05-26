Эксперт объяснил несерьезность угроз о «гамбургских» санкциях против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12072133/RTR43SD3-pic905-895x505-49502.jpg">

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отреагировал на слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о возможности новых антироссийских санкций из-за украинских моряков. Об этом сообщает RT.

По мнению Шаповалова, попытка сделать из инцидента в Керченском проливе «обвинительный акт» против России является странной и несерьезной.

«Готовность к переговорам в том числе со своими согражданами в (самопровозглашенных. — Газета.Ru) ДНР и ЛНР, готовность к выполнению Минских соглашений, отказ от преследования по политическим и языковым мотивам — вот что может сделать Украину цивилизованной страной», — сказал Шаповалов.

Он добавил, что слова украинского посла являются продолжением тупиковой политики экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина угрожает РФ «гамбургскими» санкциями из-за моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы, впоследствии срок содержания под стражей был продлен до 24 июля 2019 года. Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных после незаконного пересечения российской границы в районе Керченского пролива.