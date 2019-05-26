Число претендентов на пост премьера Британии возросло до восьми

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Число претендентов на должность премьер-министра Великобритании возросло до восьми. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, после ухода нынешнего британского премьера Терезы Мэй в отставку на ее пост будет претендовать и министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

«Я могу подтвердить, что буду выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра страны», — сказал Гоув.

Он добавил, что уверен в своих силах.

Ранее сообщалось, что уже семь британских политиков заявили о своем намерении побороться за пост президента Консервативной партии и премьер-министра страны.